Он отметил, что хотя и далёк от веры в конспирологические теории, однако сложно не задаться вопросом, в чём причина действий США, которые размещают биологические лаборатории по периметру РФ.

В связи с обнаружением на Украине сети из 30 биологических лабораторий, которые финансируются США, член СПЧ Евгений Мысловский предложил добавить к целям "Операции Z" в Незалежной "дезинфекцинацию". Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Возможно, что к проводимой на Украине специальной операции по демилитаризации и денацификации необходимо добавить и ещё одну — операцию по дезинфекцинации страны", — написал он.

Мысловский отметил, что хотя и далёк от веры в конспирологические теории, однако сложно не задаться вопросом, в чём причина действий США, которые размещают биологические лаборатории по периметру РФ. Они есть в Китае, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Армении, а теперь их наличие вскрылось и на Украине. Эксперт отметил, что в СМИ стала часто проскакивать информация о вспышках давно истреблённых человеческих и животных заболеваний, ликвидация которых осуществляется с большими экономическими издержками.

Он подчеркнул, что, конечно, чаще всего именно люди, в частности врачи-инфекционисты, занимающиеся поисками противовирусных медицинских препаратов, косвенно могут являться причинами распространения патогенов, а не умышленные действия. Речь идёт об обычном человеческом факторе, добавил он.

Мысловский вспомнил, как в начале 80-х годов более 200 сотрудников прокуратуры разных рангов, собравшихся в научно-исследовательском институте Генеральной прокуратуры СССР, одновременно заболели бруцеллёзом. Расследование показало, что виновником заражения оказался лаборант научно-исследовательского института ветеринарии, который располагался в доме напротив. Сотрудник поставил чашку с лабораторными образцами вируса в вытяжной шкаф и случайно включил вытяжку на улицу.

"Дело происходило жарким летним днём. Окна в зал заседаний были открыты. Вот таким прямым путём из лабораторного вытяжного шкафа вирус попал в конференц-зал", — отметил эксперт.

Похожая история почти сорокалетней давности произошла в больницах городов Элисты, Ростова-на-Дону и Волгограда, где детей заразили ВИЧ, вспоминает Мысловский, которому было поручено расследовать эти события. Группа столкнулась с таким же человеческим фактором, когда в нарушение установленных протоколом о медицинских манипуляциях норм медсёстры случайно вводили в вены детям заражённый физиологический раствор.

И вот теперь США располагают лаборатории по периметру России. Как считает Мысловский, возможно, необходимо "обобщить и проанализировать наличие и локацию этих лабораторий с медицинской статистикой опасных инфекционных заболеваний". По его мнению, данных для подобного исследования за последние 20 лет накопилось достаточно.