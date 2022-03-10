РФС отклонил протест "Химок" на результат матча с "Локомотивом"

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отклонил протест подмосковных "Химок" на результат матча 20-го тура чемпионата России по футболу против столичного "Локомотива". Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Химки" требовали присудить "Локомотиву" техническое поражение со счётом 0:3 из-за участия в матче чешского нападающего Яна Кухты, который не отбыл наложенную на него дисквалификацию. КДК РФС выслушал все стороны, но апелляцию подмосковного клуба решил не удовлетворять.

Игра "Локомотива" и "Химок" состоялась 6 марта на столичной "РЖД-арене". Победу со счётом 3:2 одержали железнодорожники. Решающий гол на 80-й минуте забил новичок команды Кухта.