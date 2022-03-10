Лавров: РФ готова обсуждать гарантии безопасности Украины
Министр отметил, что сейчас, судя по выступлениям президента Незалежной Владимира Зеленского, понимание именно такого подхода начинает пробивать себе дорогу, что вселяет "определённый оптимизм".
Россия не хочет отказать украинскому народу в безопасности и готова обсуждать гарантии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.
"Президент [РФ Владимир] Путин уже много раз говорил, что, настаивая на нерасширении НАТО, мы совсем не хотим отказать украинскому народу, украинскому государству в безопасности. Мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе с гарантиями безопасности европейских стран и, конечно, безопасности России", — отметил Лавров.
Он добавил, что сейчас, судя по выступлениям президента Украины Владимира Зеленского, понимание именно такого подхода начинает пробивать себе дорогу, что вселяет "определённый оптимизм".
Ранее Лавров заявил, что переговоры Путина и Зеленского не должны быть "встречей ради встречи". Глава МИД РФ подчеркнул, что наш президент никогда не отказывался от контактов с лидером Незалежной. Он также добавил, что для осуществления их беседы необходимо провести "подготовительную работу".
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ