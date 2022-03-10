ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 марта 2022, 10:57

Лавров: Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны

Российские власти уже многократно объясняли, что в Незалежной наступила ситуация, создающая прямые угрозы безопасности РФ, подчеркнул министр.

Россия не нападала на Украину и не собирается нападать на другие страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине, мы объясняли многократно, наступила ситуация, которая создаёт прямые угрозы безопасности РФ. Вопреки нашим многолетним напоминаниям, увещеваниям, призывам, предложениям, нас никто не слушал", — сказал он, добавив, что на данную тему президент России Владимир Путин неоднократно высказывался подробнейшим образом.

Лавров: Украина тщательно планировала нападение на ДНР и ЛНР в марте этого года
Лавров: Украина тщательно планировала нападение на ДНР и ЛНР в марте этого года

Ранее Сергей Лавров заявил, что делегация Киева обещала дать конкретный ответ на предложения Москвы. Россия хочет вести разговор серьёзно, не отделываться формальными бумагами и согласовывать те вещи, которые должны быть решены в контексте урегулирования украинского кризиса, заметил министр.

BannerImage

Kremlin.ru

Евгения Колесникова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • Украина
  • Турция
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar