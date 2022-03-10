Лавров: Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны
Российские власти уже многократно объясняли, что в Незалежной наступила ситуация, создающая прямые угрозы безопасности РФ, подчеркнул министр.
Россия не нападала на Украину и не собирается нападать на другие страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.
"На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине, мы объясняли многократно, наступила ситуация, которая создаёт прямые угрозы безопасности РФ. Вопреки нашим многолетним напоминаниям, увещеваниям, призывам, предложениям, нас никто не слушал", — сказал он, добавив, что на данную тему президент России Владимир Путин неоднократно высказывался подробнейшим образом.
Ранее Сергей Лавров заявил, что делегация Киева обещала дать конкретный ответ на предложения Москвы. Россия хочет вести разговор серьёзно, не отделываться формальными бумагами и согласовывать те вещи, которые должны быть решены в контексте урегулирования украинского кризиса, заметил министр.