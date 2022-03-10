Лавров: Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны

Российские власти уже многократно объясняли, что в Незалежной наступила ситуация, создающая прямые угрозы безопасности РФ, подчеркнул министр.

Россия не нападала на Украину и не собирается нападать на другие страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине, мы объясняли многократно, наступила ситуация, которая создаёт прямые угрозы безопасности РФ. Вопреки нашим многолетним напоминаниям, увещеваниям, призывам, предложениям, нас никто не слушал", — сказал он, добавив, что на данную тему президент России Владимир Путин неоднократно высказывался подробнейшим образом.