"Давление будет большим": Медведев считает, что выиграть первый турнир в качестве лидера рейтинга АТР будет непросто

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ожидает, что на турнире серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе на него будет оказываться большое давление. Об этом сообщается на сайте ATP.



"Не сомневаюсь, что давление будет серьёзным. При этом я невероятно мотивирован. Сделаю всё возможное, чтобы заработать как можно больше очков. Конечно, победить будет непросто, поскольку в турнирной сетке много сильных теннисистов", — сказал Медведев.