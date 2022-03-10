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10 марта, 10:54

"Давление будет большим": Медведев считает, что выиграть первый турнир в качестве лидера рейтинга АТР будет непросто

Он вступит в борьбу со второго круга, где сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным или чехом Томашем Махацем.

<p>Обложка © ТАСС / AP Photo / Eduardo Verdugo</p>

Обложка © ТАСС / AP Photo / Eduardo Verdugo

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ожидает, что на турнире серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе на него будет оказываться большое давление. Об этом сообщается на сайте ATP.

"Не сомневаюсь, что давление будет серьёзным. При этом я невероятно мотивирован. Сделаю всё возможное, чтобы заработать как можно больше очков. Конечно, победить будет непросто, поскольку в турнирной сетке много сильных теннисистов", — сказал Медведев.

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Турнир в Индиан-Уэллсе станет для Медведева первым в ранге лидера рейтинга АТР. Он вступит в борьбу со второго круга, где сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным или чехом Томашем Махацем.

Роман Фейгин

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