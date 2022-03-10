Медиаменеджер Красавин: 70% российских блогеров уже смотрят в сторону "ВКонтакте"

Основатель медиаагентства Krasavin Media Group Влад Красавин в беседе с Лайфом рассказал, что "ВКонтакте" сейчас создаёт новую площадку для блогеров. А своим решением о монетизации соцсеть сделала важный шаг к развитию творческого потенциала создателей контента.

"Второй вопрос, который стоит перед блогерами, — это то, что большое количество рекламодателей уходят с рынка либо ставят все рекламные компании на паузу, которая продлится неизвестно какое время. Блогерам, безусловно, нужно существовать, и для этого нужны деньги. Поэтому этот шаг "ВКонтакте" определённо на платформу принесёт большое количество астров (создателей контента. — Прим. Лайфа)", — отметил Красавин.

Собеседник подчеркнул, что сейчас не только блогеры, но и знаменитости активно переводят свою аудиторию в соцсеть "ВКонтакте". Как указал медиаменеджер, большим плюсом соцсети является функция клипов. По его словам, площадка станет своеобразным аналогом TikTok, который так популярен коротким видеоконтентом.

"Все читают новости, видят, что вот-вот появится функция монетизации, и уже активно принимают действия. Как минимум уже 70% блогеров смотрят в сторону этой платформы ("ВКонтакте". — Прим Лайфа). Кто-то позаботился заранее и на протяжении нескольких лет ведёт уже какие-то страницы, а кто-то активно делает это сейчас", — заключил Красавин.