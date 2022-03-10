Лавров назвал неудивительным опровержение США биологической деятельности на Украине

То, что Вашингтон начал опровергать данные о биологической деятельности на Украине, неудивительно. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"То, что представители Вашингтона публично опровергли "слухи", как они говорят, о том, что они занимаются какой-то запрещённой деятельностью на Украине, это неудивительно", — сказал он после переговоров с главами МИД Турции и Украины Мевлютом Чавушоглу и Дмитрием Кулебой.

Неудивительным также стало и то, что Евросоюз в один голос начал заявлять об отсутствии у них данных о деятельности американцев, ведь всё происходило в глубокой тайне, добавил министр.