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10 марта, 11:01

Лавров назвал неудивительным опровержение США биологической деятельности на Украине

Также не удивляет и то, что Евросоюз в один голос начал заявлять об отсутствии у них данных о действиях американцев в Незалежной, добавил министр иностранных дел России.

То, что Вашингтон начал опровергать данные о биологической деятельности на Украине, неудивительно. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"То, что представители Вашингтона публично опровергли "слухи", как они говорят, о том, что они занимаются какой-то запрещённой деятельностью на Украине, это неудивительно", — сказал он после переговоров с главами МИД Турции и Украины Мевлютом Чавушоглу и Дмитрием Кулебой.

Неудивительным также стало и то, что Евросоюз в один голос начал заявлять об отсутствии у них данных о деятельности американцев, ведь всё происходило в глубокой тайне, добавил министр.

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Ранее в Минобороны РФ заявили, что в биолабораториях на Украине проводили эксперименты с коронавирусом летучих мышей. Как отметили в ведомстве, целью этого и других биологических исследований в Незалежной, финансируемых Пентагоном, являлось создание механизма распространения смертоносных патогенов.

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МИД РФ

Артур Лапсаков

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