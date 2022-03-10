В Росавиации заявили об отказе Китая поставлять запчасти российским авиакомпаниям
Как отметил начальник управления поддержания лётной годности воздушных судов Валерий Кудинов, поиск комплектующих будет продолжен, возможно, через Турцию или Индию.
Китай отказался поставлять запчасти для самолётов российским авиакомпаниям. Об этом заявил начальник управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.
"Насколько я знаю, обратились в Китай, они отказали (ввозить комплектующие в РФ. — Прим. Лайфа). Будем искать через другие страны", — сказал он на конференции по техобслуживанию летательных аппаратов MRO Russia & CIS.
По словам Кудинова, поиск будет продолжен, возможно, через Турцию или Индию. Он подчеркнул, что каждая российская авиакомпания самостоятельно позаботится о соответствующих переговорах.
Ранее Лайф рассказывал, что власти Британии получили право задерживать любой самолёт России в своём небе. Глава Министерства транспорта Грант Шэппс заявил, что визит российских воздушных судов в королевстве будут считать уголовным преступлением.
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