В Росавиации заявили об отказе Китая поставлять запчасти российским авиакомпаниям

Китай отказался поставлять запчасти для самолётов российским авиакомпаниям. Об этом заявил начальник управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

"Насколько я знаю, обратились в Китай, они отказали (ввозить комплектующие в РФ. — Прим. Лайфа). Будем искать через другие страны", — сказал он на конференции по техобслуживанию летательных аппаратов MRO Russia & CIS.

По словам Кудинова, поиск будет продолжен, возможно, через Турцию или Индию. Он подчеркнул, что каждая российская авиакомпания самостоятельно позаботится о соответствующих переговорах.