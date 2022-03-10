Лавров: Россия не будет бегать по миру и заставлять выполнять заказ "старшего брата"

Он также назвал неуважением к великим странам попытки США убедить Китай, Турцию, Индию, Египет и другие государства присоединиться к санкциям против Москвы.

Россия не собирается "бегать по всему миру" и заставлять независимые страны выполнять заказ "старшего брата", как это зачастую практикуют США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с украинским и турецким коллегами Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"Бегать по всему миру и заставлять какую-то суверенную, независимую страну, члена ООН выполнять заказ старшего брата — это не в наших традициях. Мы всё-таки вежливые люди, как вы знаете", — отметил он.

В свою очередь США пытаются убедить многие страны, в том числе Китай, Турцию, Индию, Египет, присоединиться к санкциям против России, добавил Лавров. Он назвал это неуважением к великим странам.

"Но американцам любое лыко в строку, всё сгодится, чтобы свою русофобию довести до апофеоза. Мы такого рода вещами не занимаемся", — сказал глава МИД РФ.