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Опубликовано 10 марта 2022, 11:17

Лавров: Россия не будет бегать по миру и заставлять выполнять заказ "старшего брата"

Он также назвал неуважением к великим странам попытки США убедить Китай, Турцию, Индию, Египет и другие государства присоединиться к санкциям против Москвы.

Россия не собирается "бегать по всему миру" и заставлять независимые страны выполнять заказ "старшего брата", как это зачастую практикуют США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с украинским и турецким коллегами Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"Бегать по всему миру и заставлять какую-то суверенную, независимую страну, члена ООН выполнять заказ старшего брата — это не в наших традициях. Мы всё-таки вежливые люди, как вы знаете", — отметил он.

В свою очередь США пытаются убедить многие страны, в том числе Китай, Турцию, Индию, Египет, присоединиться к санкциям против России, добавил Лавров. Он назвал это неуважением к великим странам.

"Но американцам любое лыко в строку, всё сгодится, чтобы свою русофобию довести до апофеоза. Мы такого рода вещами не занимаемся", — сказал глава МИД РФ.

Лавров заявил, что Россия сама может позаботиться о своей экономике в условиях санкций
Лавров заявил, что Россия сама может позаботиться о своей экономике в условиях санкций

Как сообщал Лайф, западные государства ввели против РФ санкции из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. О её проведении президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже заявил, что Евросоюз достиг предела своих возможностей в финансовых санкциях против РФ. По его словам, те массивные ограничительные меры, которые ввела организация, лягут весомым бременем на российскую экономику.

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ТАСС/Zuma

Александра Вишнякова
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