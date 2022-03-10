Лавров заявил, что эксперименты в биологических лабораториях Украины не были мирными

"Насчёт того, что они это своё оружие уже применяли, у меня данных нет, но то, что это совершенно были не мирные эксперименты, а эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, причём, так сказать, этнически ориентированного, в этом практически не остаётся сомнения", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.