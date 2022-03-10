Лавров заявил, что эксперименты в биологических лабораториях Украины не были мирными
Министр утверждает, что там учёные занимались разработкой этнически ориентированного биооружия. Власти РФ уже направили запрос с требованием объяснить биологическую деятельность США в Незалежной.
Эксперименты, которые проводились на Украине в американских биологических лабораториях, не были мирными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчёт того, что они это своё оружие уже применяли, у меня данных нет, но то, что это совершенно были не мирные эксперименты, а эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, причём, так сказать, этнически ориентированного, в этом практически не остаётся сомнения", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.
По словам Лаврова, Россия встревожена из-за того, что Пентагон создал несколько десятков военно-биологических лабораторий на Украине. Тем самым американская сторона нарушила соответствующую конвенцию по запрещению биологического, токсинного оружия. Российские власти направили официальный запрос с требованием объяснить такие действия США.
Ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.