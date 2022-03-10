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10 марта, 11:29
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СМИ: В Харькове убит экс-глава МВД Украины Арсен Аваков

Однако официально эта информация не подтверждена, а в телеграм-канале Авакова продолжают выходить посты.

<p>Арсен Аваков. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/AvakovArsen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Арсена Авакова</a></p>

Арсен Аваков. Фото © Телеграм-канал Арсена Авакова

В Харькове убит бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщают СМИ со ссылкой на источник.

По некоторым данным, это произошло несколько дней назад в результате точечного удара российских военных. Однако официально эта информация не подтверждена, а в телеграм-канале Авакова продолжают выходить посты.

Вождь неонацистов, миллионер и аферист: Почему спецназ ищет экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

Вождь неонацистов, миллионер и аферист: Почему спецназ ищет экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

Напомним, Арсен Аваков занимал пост главы МВД Украины с 2014 по 2021 год. Прошлым летом он написал заявление об увольнении, и Верховная рада приняла отставку 15 июля. Об уходе с должности Аваков высказался в "Фейсбуке" фотографией с ладонью у сердца. Снимок экс-министр подписал фразой на несуществующем языке. Сейчас украинское МВД возглавляет Денис Монастырский.

Александра Вишнякова

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