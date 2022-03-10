СМИ: В Харькове убит экс-глава МВД Украины Арсен Аваков
Однако официально эта информация не подтверждена, а в телеграм-канале Авакова продолжают выходить посты.
Арсен Аваков. Фото © Телеграм-канал Арсена Авакова
В Харькове убит бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщают СМИ со ссылкой на источник.
По некоторым данным, это произошло несколько дней назад в результате точечного удара российских военных. Однако официально эта информация не подтверждена, а в телеграм-канале Авакова продолжают выходить посты.
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Напомним, Арсен Аваков занимал пост главы МВД Украины с 2014 по 2021 год. Прошлым летом он написал заявление об увольнении, и Верховная рада приняла отставку 15 июля. Об уходе с должности Аваков высказался в "Фейсбуке" фотографией с ладонью у сердца. Снимок экс-министр подписал фразой на несуществующем языке. Сейчас украинское МВД возглавляет Денис Монастырский.