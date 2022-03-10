СМИ: В Харькове убит экс-глава МВД Украины Арсен Аваков

В Харькове убит бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщают СМИ со ссылкой на источник.

По некоторым данным, это произошло несколько дней назад в результате точечного удара российских военных. Однако официально эта информация не подтверждена, а в телеграм-канале Авакова продолжают выходить посты.