ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 марта 2022, 11:34

Лукашенко встретится с Путиным в России 11 марта

Лидеры двух стран собираются обсудить в том числе экономическое взаимодействие в условиях санкций и обстановку на Украине.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 марта прибудет в Москву на переговоры с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"В Москве 11 марта состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации и экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. Также Путин и Лукашенко собираются обговорить обстановку на Украине.

В Белоруссии задержали двух жителей Мозыря, планировавших уничтожить военную технику РФ
В Белоруссии задержали двух жителей Мозыря, планировавших уничтожить военную технику РФ

Ранее Александр Лукашенко поручил Минобороны Белоруссии не допустить "удара с тыла" по России. Лидер республики также заявил об обнаружении на территории Украины наёмников, которые двигаются в сторону Чернобыля. Именно они, по его мнению, могут атаковать российских военных.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.


BannerImage

Kremlin.ru

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Россия
  • Путин
  • Санкции против России
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar