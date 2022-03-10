Лукашенко встретится с Путиным в России 11 марта
Лидеры двух стран собираются обсудить в том числе экономическое взаимодействие в условиях санкций и обстановку на Украине.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 марта прибудет в Москву на переговоры с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"В Москве 11 марта состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации и экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. Также Путин и Лукашенко собираются обговорить обстановку на Украине.
Ранее Александр Лукашенко поручил Минобороны Белоруссии не допустить "удара с тыла" по России. Лидер республики также заявил об обнаружении на территории Украины наёмников, которые двигаются в сторону Чернобыля. Именно они, по его мнению, могут атаковать российских военных.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.