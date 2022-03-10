Лукашенко встретится с Путиным в России 11 марта

Лидеры двух стран собираются обсудить в том числе экономическое взаимодействие в условиях санкций и обстановку на Украине.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 марта прибудет в Москву на переговоры с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"В Москве 11 марта состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации и экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. Также Путин и Лукашенко собираются обговорить обстановку на Украине.