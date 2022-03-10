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10 марта, 11:32

Путин обсудил с Макроном и Шольцем тему Украины

Подробностей разговора лидеров России, Франции и Германии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не привёл.

<p>Владимир Путин. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/59415/photos/57100" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России провёл телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Продолжили обсуждать тему Украины", — сказал пресс-секретарь российского президента.

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А накануне, 9 марта, Путин рассказал Шольцу о попытках украинских националистов препятствовать эвакуации людей. Лидеры также обсудили итоги третьего раунда переговоров Москвы и Киева, который состоялся 7 марта.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Александр Юнашев

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