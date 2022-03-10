Путин обсудил с Макроном и Шольцем тему Украины
Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Подробностей разговора лидеров России, Франции и Германии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не привёл.
Президент России провёл телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Продолжили обсуждать тему Украины", — сказал пресс-секретарь российского президента.
А накануне, 9 марта, Путин рассказал Шольцу о попытках украинских националистов препятствовать эвакуации людей. Лидеры также обсудили итоги третьего раунда переговоров Москвы и Киева, который состоялся 7 марта.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.