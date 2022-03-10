Лавров: Западу нужно, чтобы Украина работала против всего русского

Западу от Украины нужно только одно: чтобы она постоянно работала против всего русского. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегами из Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

Лавров напомнил о ситуации с дискриминацией русского языка на Украине. Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятый Киевом, ущемляет все языки, на которых разговаривали внутри Незалежной. Своё недовольство тогда выразила не только Россия, но и Венгрия, Болгария, Румыния, напоминает дипломат. И Киев сделал исключение "этого дискриминационного закона для языков Евросоюза".

"Очень элегантно. И остался один русский, полностью лишённый в правах. <…> И Запад промолчал, успокоился. Это лишний раз подчеркнуло, что Западу от Украины нужно только одно: чтобы она постоянно работала против России, против всего русского", — заключил глава российского МИД.