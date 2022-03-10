"У нас эффективная антидопинговая система": Матыцин заявил, что у WADA нет никаких претензий к России

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеет претензий к России. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"В настоящее время никаких претензий с точки зрения нарушений антидопинговых правил со стороны WADA к России нет. Страна признана соблюдающей на 100% абсолютно все конвенции. Нарушения выявляются нами. WADA признало, что в России одна из эффективных систем противодействия допингу", — заявил Матыцин.

На этой неделе WADA призвало продолжать проверять российских спортсменов на наличие допинга в организме как в нашей стране, так и за рубежом.