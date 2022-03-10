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10 марта, 11:45

"У нас эффективная антидопинговая система": Матыцин заявил, что у WADA нет никаких претензий к России

Всемирное антидопинговое агентство призывает продолжать проводить тестирование российских спортсменов как в нашей стране, так и за рубежом.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеет претензий к России. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"В настоящее время никаких претензий с точки зрения нарушений антидопинговых правил со стороны WADA к России нет. Страна признана соблюдающей на 100% абсолютно все конвенции. Нарушения выявляются нами. WADA признало, что в России одна из эффективных систем противодействия допингу", — заявил Матыцин.

На этой неделе WADA призвало продолжать проверять российских спортсменов на наличие допинга в организме как в нашей стране, так и за рубежом.

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Ранее Лайф сообщал, что целый ряд международных спортивных федераций принял решение запретить россиянам участие в крупных соревнованиях. В частности, ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных турниров, IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.

Обложка ©

ТАСС / Олег Матыцин

Роман Фейгин

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