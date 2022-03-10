Путин призвал не сваливать на Россию вину за то, что Западу "пришлось затянуть пояса"

Президент России Владимир Путин призвал западные страны, которые просят своё население "затянуть пояса", не сваливать вину за это на Россию. Об этом он сообщил на встрече с членами правительства.

"Страны, которые <...> призывают своих граждан затянуть пояса, указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. Это странно выглядит", — сказал он.

При этом Путин отметил, что Россия выполняет все свои обязательства по части поставки энергоресурсов. Также российский лидер добавил, что страны Европы пытаются свалить на Москву вину за повышение цен на энергоносители в регионе.

"Цены там [на энергоносители в европейских странах] растут, но не по нашей вине. Это результат их собственных просчётов. Нечего на нас сваливать", — сказал он.

Также Путин подчеркнул, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах не связан с запретом на импорт нефти из России, как сообщает Вашингтон, обманывая население.

"То же самое касается и роста цен на нефть и нефтепродукты в США. Объявили о том, что закрывают импорт российской нефти на американский рынок, цены там высокие", — добавил российский лидер.

Путин отметил, что появление, возможно, "беспрецедентно высокой инфляции" в США, которая, "наверное, достигла исторических максимумов", — результат ошибок Вашингтона, которые "пытаются свалить на нас".