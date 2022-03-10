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10 марта, 15:12

Western Union приостанавливает работу в РФ и Белоруссии

Ранее сервис сообщал, что планирует прекратить проводить операции внутри России с 1 апреля этого года, чтобы сфокусироваться на международных денежных переводах.

Платёжная система Western Union сообщила о приостановке работы на территории России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении платёжной системы.

В пресс-службе отметили, что компания "вела обширный диалог с широким кругом заинтересованных сторон", в поисках оптимального решения относительно услуг в России и Белоруссии. Там уточнили, что "тщательно изучили внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для коллег, партнёров и клиентов".

"В конечном счёте <…> мы приняли решение приостановить наши операции в России и Белоруссии", — сообщает компания.

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Сервис ещё в начале февраля сообщил, что планирует с 1 апреля прекратить проводить операции внутри России и сфокусироваться на международных денежных переводах. А вот приостановку работы PayPal на территории РФ в офисе объяснили как поддержку международного сообщества, осуждающего действия Москвы.

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flickr / Richard Allaway

Ирина Мусина

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