Western Union приостанавливает работу в РФ и Белоруссии

Платёжная система Western Union сообщила о приостановке работы на территории России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении платёжной системы.

В пресс-службе отметили, что компания "вела обширный диалог с широким кругом заинтересованных сторон", в поисках оптимального решения относительно услуг в России и Белоруссии. Там уточнили, что "тщательно изучили внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для коллег, партнёров и клиентов".

"В конечном счёте <…> мы приняли решение приостановить наши операции в России и Белоруссии", — сообщает компания.