Путин потребовал не допускать появления новых обманутых дольщиков

Президент России Владимир Путин потребовал довести до конца все начатые объекты строительства и не допускать появления новых обманутых дольщиков. Заявление прозвучало на совещании по экономическим вопросам в четверг, 10 марта.

"Важно достроить все начатые объекты — мы с вами много раз на этот счёт говорили — и, конечно, ни в коем случае не допускать появления новых обманутых дольщиков", — подчеркнул российский лидер, заслушав доклад профильного вице-премьера Марата Хуснуллина.