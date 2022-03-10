Путин потребовал не допускать появления новых обманутых дольщиков
Все начатые объекты строительства, несмотря на сложную экономическую ситуацию, должны быть доведены до конца, указал российский лидер.
Президент России Владимир Путин потребовал довести до конца все начатые объекты строительства и не допускать появления новых обманутых дольщиков. Заявление прозвучало на совещании по экономическим вопросам в четверг, 10 марта.
"Важно достроить все начатые объекты — мы с вами много раз на этот счёт говорили — и, конечно, ни в коем случае не допускать появления новых обманутых дольщиков", — подчеркнул российский лидер, заслушав доклад профильного вице-премьера Марата Хуснуллина.
Ранее в Кремле анонсировали, что на экономическом совещании президента с членами правительства пойдёт речь о ценах на социально значимые продукты, работе платёжных систем, посевной кампании, импортозамещении и поддержке строительного комплекса.
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