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10 марта, 15:02

Дина Аверина в третий раз в карьере стала абсолютной чемпионкой России

Второе место заняла её родная сестра Арина, а бронзу завоевала молодая Лала Крамаренко.

Дина Аверина стала победительницей чемпионата России по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье.

По сумме всех видов программы она получила 141,60 балла. Чуть меньше балла ей проиграла её сестра Арина Аверина, занявшая второе место. Бронзу взяла молодая Лала Крамаренко.

Прекрасные, талантливые, фантастические: Самые яркие девушки российского спорта

Прекрасные, талантливые, фантастические: Самые яркие девушки российского спорта

Добавим, что Дина Аверина в третий раз в карьере завоевала титул абсолютной чемпионки России.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Шамиль Гаджиев

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