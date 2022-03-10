Дина Аверина в третий раз в карьере стала абсолютной чемпионкой России
Второе место заняла её родная сестра Арина, а бронзу завоевала молодая Лала Крамаренко.
Дина Аверина стала победительницей чемпионата России по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье.
По сумме всех видов программы она получила 141,60 балла. Чуть меньше балла ей проиграла её сестра Арина Аверина, занявшая второе место. Бронзу взяла молодая Лала Крамаренко.
Добавим, что Дина Аверина в третий раз в карьере завоевала титул абсолютной чемпионки России.
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ТАСС / Гавриил Григоров