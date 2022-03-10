У расставшихся полгода назад Илона Маска и певицы Граймс родилась дочь, и такого имени вы точно ещё не слышали

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опять всех удивил. На этот раз не своими изобретениями, а происходящим в личной жизни. Он в восьмой раз стал отцом. У предпринимателя и певицы Граймс, о расставании с которой он объявил в сентябре 2021-го, родилась дочь. Причём малышку выносила суррогатная мать. Об этом в интервью Vanity Fair рассказала сама Граймс.

Девочка появилась на свет в декабре прошлого года, её нарекли необычным именем Экза Дарк Сайдерил (Exa Dark Sideræl). Родители ласково называют её просто Y, а иногда зовут Сейлор Марс. Как призналась исполнительница, она мечтала дать дочери имя Одиссей (Odysseus Musk) и не будет возражать, если та, повзрослев, решит сменить имя.

"Девочка по имени Одиссей — моя мечта", — пояснила Граймс.

Фото © Twitter / VanityFair

Как расшифровывается имя дочери Илона Маска и Граймс? Экза — отсылка к термину exaFLOPS (способность выполнять квинтиллион операций с плавающей запятой за секунду. — Прим. Лайфа). Дарк — "неизвестное". "Люди боятся этого, но на самом деле это отсутствие фотонов. Тёмная материя — это прекрасная загадка нашей вселенной", — заметила певица. А что до Сайдерил — это "более эльфийское" написание слова "звёздный" (sidereal) и намёк на могущественную Галадриэль — любимого персонажа Граймс из "Властелина колец".

"Мы живём отдельно. Мы лучшие друзья. Мы постоянно видимся... У нас просто есть свои дела, и я не ожидаю, что другие люди это поймут. Это лучшее, что когда-либо случалось со мной… Нам просто нужно быть свободными", — описала Граймс свои отношения с Маском, добавив, что на двух общих детях они останавливаться не планируют.

Напомним, первый общий ребёнок Маска и Граймс родился весной 2020-го. Мальчику дали необычное имя. От прошлых отношений у миллиардера шестеро детей, один из них — Невада Александр — умер в возрасте 10 недель.