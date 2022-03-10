Звёздные дезертиры: Почему сын и внук Софии Ротару пытались сбежать с Украины На границе Украины и Молдавии задержаны сын и внук известной певицы. Мужчины из семьи Ротару собирались избежать службы в родной украинской армии. Как живёт звёздная семья? 10 марта, 12:22 10284 10284 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / sofiarotaru.official, sofiarotaru.official

7 марта в городе Могилёве-Подольском украинские силовики задержали несколько человек, которые по реке на лодке плыли в сторону молдавской границы. Среди них оказались 51-летний Руслан Евдокименко и его сын, 27-летний Анатолий Евдокименко, — сын и внук Софии Ротару.

Вскоре выяснилось, что оба родственника певицы подлежат мобилизации, которую сейчас объявили на Украине, и таким образом они пытались избежать призыва в ряды ВСУ.

Руслан и Анатолий Евдокименко вместе с Софией Ротару. Фото © Instagram / sofiarotaru.official

Сейчас им могут вменить статью 336 УК Украины (уклонение от призыва по мобилизации), которая предусматривает наказание в виде заключения на срок от трёх до пяти лет.

Это уже не первый скандал в звёздной семье Ротару. Сама народная артистка СССР после распада Советского Союза осталась на Украине и приняла гражданство. Она построила большой шикарный дом в Крыму и открыла бизнес в Ялте — отель "Вилла София".

Что известно о сыне и внуке Ротару

Директором "Виллы" стал её сын — Руслан Евдокименко. До 2014 года фирма работала в украинской юрисдикции, а позже стала российской компанией. Дела у отеля до недавнего времени шли вполне неплохо. Судя по данным СПАРК, с 2016 по 2019 год выручка составляла примерно 10–11 миллионов рублей. Похоже, ковидный 2020-й внёс свои коррективы, и годом позже "Вилла София" прекратила работу. Известно, что здание отеля было выставлено на продажу.

Кроме работы в отельном бизнесе Руслан Евдокименко известен как музыкальный продюсер. Именно он после смерти отца — Анатолия Евдокименко — помог матери снова встать на ноги, взял на себя всю работу по организации её концертной деятельности. Известно, что кроме украинского у него есть и российское гражданство. При определённых обстоятельствах это может сыграть ему на руку.

Его сын и внук Ротару Анатолий постоянно живёт в Великобритании, он занимается фотографией, а также работает моделью. Он публикует снимки из разных уголков мира, например из модного района Нью-Йорка Сохо с дизайнерскими бутиками, элитными сетевыми магазинами и картинными галереями или из художественной галереи и музея Келвингроув в Шотландии. В Европе его также знают как диджея и как автора музыкальных треков под псевдонимом SHMN.

Пани хуторянка

Ротару продолжала петь, с успехом выступала по всей стране, за что в 2002 году получила звезду "Героя Украины", а в 2021-м стала украинской "национальной легендой".

После политического кризиса в 2014 году Ротару, по сути, поддержала новую власть и переехала жить в Киев. Там у певицы большая квартира с дизайнерским оформлением. В двадцати километрах от столицы загородный особняк в элитном районе Конча-Заспа. Это украинская Рублёвка. Трёхэтажный дом причудливой формы с огромными окнами, камином и теннисным кортом. Коттедж окружён рвом по периметру, вокруг сосны. Участок утопает в цветах.

На территории также есть дом для гостей. Особняк окружён бетонным забором с видеокамерами. По оценкам прессы, поместье Ротару может стоить больше миллиона долларов. Фотографии усадьбы певица публиковала в своём инстаграме.

С тех пор ни она, ни её семья не замечали ничего, что было связано с боевыми действиями в Донбассе. В своём инстаграме украинская эстрадная дива демонстрировала шикарную жизнь с отдыхом в экзотических странах, перелётами на бизнес-джетах, катаниями на яхтах и так далее.

Семейство Ротару отправляется на отдых. Фото © Instagram / sofiarotaru.official

В 2018 году она публично отказалась участвовать в российской музыкальной премии "Песня года", а также отменила все свои выступления на российских корпоративных мероприятиях из-за напряжённых отношений между странами.

А 28 февраля этого года она написала у себя на странице:

— Независимость и свобода стоит дорого. Это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины. Эти факты разрывают моё сердце на части! Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и мир в Украине! Пишу этот текст, и да, мои руки трясутся. Трясутся, потому что по всей Украине идут жестокие бои.

Руслан Евдокименко с мамой Фото © Instagram / sofiarotaru.official

Трагедия молдаванки

Несмотря на все попытки Софии Ротару прижиться на Украине, порой очень спорные, своей для украинцев она всё равно так и не стала. Националистическая критика в её сторону рекой полилась ещё в советское время — в 80-е. Тогда погиб автор её самых популярных песен поэт Владимир Ивасюк. Он писал песни на украинском языке и он же сделал Ротару всесоюзно знаменитой, написав для неё "Червону руту".

После смерти Ивасюка в репертуаре певицы всё чаще стали появляться песни на русском, молдавском и других языках. Это вызвало ярость националистически настроенных жителей западной Украины.

В 1986 году от неё отказался собственный ансамбль "Червона рута". Музыканты ушли, прихватив с собой название и популярный шлягер. Где теперь они, толком не знают ни в России, ни на Украине. Но Ротару осталась на сцене и спустя два года даже получила звание "Народная артистка СССР".

А вот уже в 1989 году Ротару не смогла приехать в родные для неё Черновцы на первый советский фестиваль украинской песни "Червона рута" из-за возможных провокаций. Тогда же некоторые жители Львова встретили её приезд в город на гастроли с плакатами "София, тебя ждёт кара". Даже произошла драка между националистами и фанатами певицы.

София Ротару времён шлягера "Червона рута". Фото © ТАСС / И. Бруя

Интересно, что сама Ротару объясняла уменьшение количества песен на украинском языке в своём репертуаре только уровнем профессионализма авторов.

— Современные украинские композиторы показывают мне свои работы, но я не могу среди них найти таких, как делал Ивасюк. Не петь же посредственность только потому, что она украинская? — призналась певица в одном из интервью в 1992 году.

Тем не менее, похоже, всё украинское в жизни Ротару победило. Чем дальше, тем больше от неё ждали проукраинских настроений, заявлений и поведения. Критиковали за концерты в России и дом в российском Крыму. А в это же самое время российские поклонники звезды всё меньше понимали своего кумира. И если в 2019 году София Ротару смогла вернуться на московские сцены, то после её последнего заявления вряд ли стоит ожидать артистку в России.

Чужая среди своих

Сейчас украинские власти снова могут припомнить звезде былые обиды. Некоторые украинские юристы говорят о том, что обвинения по статье 336 УК Украины, которые якобы предъявлены Руслану и Анатолию Евдокименко, вполне могут быть пересмотрены и обоим вменят статью "Государственная измена". По ней мужчинам может грозить лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Цены на уклонение от призыва на Украине растут в космических масштабах. Мужчины бегут за границу. Украинские пограничники быстро смекнули, что выпускать военнообязанных — прибыльный бизнес. И если в самом начале боевых действий цена вопроса колебалась в пределах нескольких тысяч гривен, то сейчас, по словам беженцев, за проход через украинско-польскую границу мужчин в возрасте 18–60 лет здесь требуют до семи тысяч евро. При этом расценки растут каждый день. Цены на выезд политиков, знаменитостей и прочих украинских селебрити могут быть в разы больше.

Как России нужно относиться к Софии Ротару? Понять и простить Веры ей больше нет. Она дискредитировала себя поддержкой киевского режима София Ротару должна стать мостом между Россией и Украиной

Авторы Евгений Кузнецов