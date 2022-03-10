Замглавы Минэнерго РФ: Чернобыльская АЭС обеспечена электроэнергией
Выполненные действия обеспечили возможность подачи напряжения на электроустановки электростанции, которая сейчас находится под контролем российских военных.
В Белоруссии линия электропередачи Мозырь – Чернобыльская АЭС обеспечена электроэнергией. Об этом сообщил журналистам замглавы Минэнерго России Евгений Грабчак.
"Белорусские энергетики обеспечили подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС, которая находится под контролем ВС РФ. Линия электропередачи Мозырь – Чернобыльская АЭС поставлена под напряжение", — сказал Грабчак.
По его словам, выполненные действия обеспечили возможность подачи напряжения на электроустановки электростанции.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение ЧАЭС. Он рассказал о существовании законсервированной линии электропередачи, существующей ещё с советских времён. Лукашенко поручил восстановить её.
ТАСС / Serg Glovny