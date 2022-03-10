Замглавы Минэнерго РФ: Чернобыльская АЭС обеспечена электроэнергией

В Белоруссии линия электропередачи Мозырь – Чернобыльская АЭС обеспечена электроэнергией. Об этом сообщил журналистам замглавы Минэнерго России Евгений Грабчак.

"Белорусские энергетики обеспечили подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС, которая находится под контролем ВС РФ. Линия электропередачи Мозырь – Чернобыльская АЭС поставлена под напряжение", — сказал Грабчак.

По его словам, выполненные действия обеспечили возможность подачи напряжения на электроустановки электростанции.