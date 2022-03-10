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10 марта, 14:56

Замглавы Минэнерго РФ: Чернобыльская АЭС обеспечена электроэнергией

Выполненные действия обеспечили возможность подачи напряжения на электроустановки электростанции, которая сейчас находится под контролем российских военных.

В Белоруссии линия электропередачи Мозырь – Чернобыльская АЭС обеспечена электроэнергией. Об этом сообщил журналистам замглавы Минэнерго России Евгений Грабчак.

"Белорусские энергетики обеспечили подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС, которая находится под контролем ВС РФ. Линия электропередачи Мозырь – Чернобыльская АЭС поставлена под напряжение", — сказал Грабчак.

По его словам, выполненные действия обеспечили возможность подачи напряжения на электроустановки электростанции.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение ЧАЭС. Он рассказал о существовании законсервированной линии электропередачи, существующей ещё с советских времён. Лукашенко поручил восстановить её.

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ТАСС / Serg Glovny

Светлана Оперук

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