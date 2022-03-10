Политолог Гераскин: Санкции — это возможность провести эффективную пересборку рынка России

В России есть такие бренды, как Forward, O’Stin, Zolla, а также сети быстрого питания "Теремок" и "Стардогс". К тому же власти будут национализировать производство иностранных корпораций.

Санкции являются возможностью провести эффективную пересборку отечественного рынка, а также дать шанс реализоваться локальным фирмам. Об этом заявил в беседе с Лайфом политолог, член экспертного клуба "Дигория" Илья Гераскин.

По его словам, в связи с уходом с российского рынка десятка иностранных компаний, деятельность которых охватывала IT, производство одежды, общественное питание и другие сферы, многие уверены в неизбежности продовольственного кризиса в России. Их точка зрения связана с тем, что у страны якобы "ничего своего нет и никогда не было", но это миф. Гераскин уверен, что им активно пользуются оппоненты власти для оказания демотивирующего эффекта на население РФ. Однако на самом деле ситуация обстоит иначе.

"Во-первых, санкции — не про ограничения, а про возможности. Возможности провести эффективную пересборку отечественного рынка и дать шанс локальным фирмам в полной мере реализовать свой потенциал", — сказал политолог.

Он подчеркнул, что вместо Nike можно носить Forward или Bosco, а H&M и Zara заменяются такими магазинами, как O’Stin и Zolla. Также есть огромное количество отечественных сетей быстрого питания. Например, "Теремок" и "Стардогс". Следовательно, российские бренды конкурентоспособны, отмечает Гераскин.

Во-вторых, по мнению политолога, "новые реалии требуют жёстких решений на уровне закона". Россия уже решилась национализировать производство иностранных корпораций, чтобы сохранить рабочие места и освободить нишу для отечественного бизнеса.

"Учитывая удачный опыт импортозамещения первой волны санкций после присоединения Крыма, можно с уверенностью сказать, что в перспективе нескольких лет в России появится новое поколение бизнесменов, продукция которых будет обладать значительным спросом у потребителей", — утверждает собеседник Лайфа.

По его словам, Россия готова развивать суверенную блогосферу и создавать наилучшие условия для развития безопасной цифровой среды. Здесь Гераскин указал на видеохостинг Rutube и соцсеть "ВКонтакте". Так, последняя запустила крупнейшую за всю свою историю программу поддержки российских блогеров. Теперь аудитория соцсети увеличивается. По словам политолога, за последнюю неделю её прирост составил 200 тысяч пользователей. Количество регистраций в то же время на Rutube подскочило в пять с половиной раз.