Силуанов заявил, что россияне перестали массово снимать наличные

Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что объём снятия наличных денег в России существенно сократился. Это объясняется снижением спроса граждан и бизнеса на наличные из-за роста ставок по вкладам и введённых регулятивных мер в отношении наличной валюты.

"Объём снятия наличных денег практически прекратился. Притом что в предыдущие дни этот процесс был достаточно значительным", — сказал Силуанов на совещании, которое президент России Владимир Путин проводит с кабмином.

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А ранее экономист Татьяна Волкова дала совет, как действовать с деньгами в условиях санкций. Эксперт считает, что в покупке валюты сейчас нет смысла, если денег у человека немного. Стоит она дорого, разница в цене между покупкой и продажей очень большая.