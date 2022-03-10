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10 марта, 14:47

Силуанов заявил, что россияне перестали массово снимать наличные

При этом глава Минфина РФ отметил, что в предыдущие дни этот процесс был достаточно значительным. Это объясняется действием введённых Центробанком мер для стабилизации рубля на фоне санкций.

Силуанов на совещании, которое Путин проводит с кабмином. Видео © LIFE

Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что объём снятия наличных денег в России существенно сократился. Это объясняется снижением спроса граждан и бизнеса на наличные из-за роста ставок по вкладам и введённых регулятивных мер в отношении наличной валюты.

"Объём снятия наличных денег практически прекратился. Притом что в предыдущие дни этот процесс был достаточно значительным", — сказал Силуанов на совещании, которое президент России Владимир Путин проводит с кабмином.

Центробанк ввёл временный порядок снятия и обмена наличной валюты: Что это значит для клиентов

Центробанк ввёл временный порядок снятия и обмена наличной валюты: Что это значит для клиентов

А ранее экономист Татьяна Волкова дала совет, как действовать с деньгами в условиях санкций. Эксперт считает, что в покупке валюты сейчас нет смысла, если денег у человека немного. Стоит она дорого, разница в цене между покупкой и продажей очень большая.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова

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