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10 марта, 14:42

Путин поручил продлить программу кешбэка за путёвки в детские лагеря на 2022 год

Однако сделать это и оповестить россиян о действии этой программы в текущем году необходимо заранее, уточнил глава российского государства.

Президент России поручил продлить программу детского кешбэка за путёвки в лагеря. Об этом он заявил в ходе совещания с членами Правительства РФ.

"Прошу осуществить такую же программу в этом году. Но только заранее сделать, оповестить граждан, что такая программа будет реализована и в 2022-м", — сказал глава государства.

Президент заметил, что в прошлом году программой возврата до 50% стоимости путёвки в детские лагеря (не более 20 тысяч рублей) воспользовались семьи, в которых проживает 400 тысяч детей.

В России стартовала продажа путёвок в рамках пятого этапа туристического кешбэка

В России стартовала продажа путёвок в рамках пятого этапа туристического кешбэка

Ранее Лайф рассказывал, что россияне потратили более трёх триллионов рублей на внутренний туризм в 2021 году. Траты на выездной туризм составили 6,12 миллиарда долларов (около 451,22 миллиарда рублей), что на 78% меньше, чем в 2019 году.

Обложка ©

Pexels

Александр Юнашев
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