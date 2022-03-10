Путин поручил продлить программу кешбэка за путёвки в детские лагеря на 2022 год

Президент России поручил продлить программу детского кешбэка за путёвки в лагеря. Об этом он заявил в ходе совещания с членами Правительства РФ.

"Прошу осуществить такую же программу в этом году. Но только заранее сделать, оповестить граждан, что такая программа будет реализована и в 2022-м", — сказал глава государства.

Президент заметил, что в прошлом году программой возврата до 50% стоимости путёвки в детские лагеря (не более 20 тысяч рублей) воспользовались семьи, в которых проживает 400 тысяч детей.