Путин поручил продлить программу кешбэка за путёвки в детские лагеря на 2022 год
Однако сделать это и оповестить россиян о действии этой программы в текущем году необходимо заранее, уточнил глава российского государства.
Президент России поручил продлить программу детского кешбэка за путёвки в лагеря. Об этом он заявил в ходе совещания с членами Правительства РФ.
"Прошу осуществить такую же программу в этом году. Но только заранее сделать, оповестить граждан, что такая программа будет реализована и в 2022-м", — сказал глава государства.
Президент заметил, что в прошлом году программой возврата до 50% стоимости путёвки в детские лагеря (не более 20 тысяч рублей) воспользовались семьи, в которых проживает 400 тысяч детей.
Ранее Лайф рассказывал, что россияне потратили более трёх триллионов рублей на внутренний туризм в 2021 году. Траты на выездной туризм составили 6,12 миллиарда долларов (около 451,22 миллиарда рублей), что на 78% меньше, чем в 2019 году.
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