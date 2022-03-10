Мишустин: Кабмин предлагает максимально сократить число процедур для бизнеса
Также было предложено упростить получение и переоформление лицензий и иных видов разрешительных документов.
Правительство России предлагает предельно снизить число процедур для бизнеса и продлить сроки действия лицензий и иных разрешительных документов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Для снижения издержек бизнеса предлагаем максимально сократить число избыточных процедур. Подготовлено постановление правительства о продлении сроков действия лицензий и иных видов разрешительных документов", — сказал он.
Также в кабмине предложили упростить получение и переоформление таких документов. По словам Мишустина, эта мера затронет более 120 видов таких разрешений, а их общее число — больше 2,5 миллиона.
Ранее Мишустин сообщил о разработанном кабмином плане по стабилизации экономики РФ. По его словам, среди предложений — приостановка взимания подоходного налога с процентов по банковским вкладам и повышение планки налога на роскошь для владельцев авто, а также многое другое.
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ТАСС / Александр Астафьев / POOL