Мишустин: Кабмин предлагает максимально сократить число процедур для бизнеса

Правительство России предлагает предельно снизить число процедур для бизнеса и продлить сроки действия лицензий и иных разрешительных документов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Для снижения издержек бизнеса предлагаем максимально сократить число избыточных процедур. Подготовлено постановление правительства о продлении сроков действия лицензий и иных видов разрешительных документов", — сказал он.

Также в кабмине предложили упростить получение и переоформление таких документов. По словам Мишустина, эта мера затронет более 120 видов таких разрешений, а их общее число — больше 2,5 миллиона.