Путин: Россия выполняет все обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу

Путин заявил, что Россия выполняет все обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира. Об этом он сообщил во время совещания с членами Правительства РФ.

Президент отметил, что власти стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны и экономики, призывают граждан "затянуть пояса", одеваться теплее и указывают как причину ухудшения положения те санкции, которые Европа вводит против РФ.

"Это всё очень странно выглядит, тем более что мы-то все свои обязательства выполняем в области поставки энергоресурсов. <...> Цены там [в США и ЕС] растут, но не по нашей вине. Это результат их собственных просчётов, нечего на нас сваливать", — подчеркнул Путин.