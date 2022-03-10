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10 марта, 14:32

Путин: Россия выполняет все обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу

Российский лидер отметил, что власти стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны, призывают своих жителей "затянуть пояса", что выглядит странно.

Путин заявил, что Россия выполняет все обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира. Об этом он сообщил во время совещания с членами Правительства РФ.

Президент отметил, что власти стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны и экономики, призывают граждан "затянуть пояса", одеваться теплее и указывают как причину ухудшения положения те санкции, которые Европа вводит против РФ.

"Это всё очень странно выглядит, тем более что мы-то все свои обязательства выполняем в области поставки энергоресурсов. <...> Цены там [в США и ЕС] растут, но не по нашей вине. Это результат их собственных просчётов, нечего на нас сваливать", — подчеркнул Путин.

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Ранее Лайф сообщал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал всех европейцев уменьшать потребление энергии. Он подчеркнул, что снижение зависимости от России требует макроэкономических и технических мер, однако граждане тоже должны способствовать этому на индивидуальном уровне. При этом Боррель также заявил, что на данный момент ЕС не будет вслед за США запрещать импорт нефти и газа из России.

Обложка ©

russian.rt.com

Александр Юнашев

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