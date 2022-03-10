Путин: Россия выполняет все обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу
Российский лидер отметил, что власти стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны, призывают своих жителей "затянуть пояса", что выглядит странно.
Путин заявил, что Россия выполняет все обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира. Об этом он сообщил во время совещания с членами Правительства РФ.
Президент отметил, что власти стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны и экономики, призывают граждан "затянуть пояса", одеваться теплее и указывают как причину ухудшения положения те санкции, которые Европа вводит против РФ.
"Это всё очень странно выглядит, тем более что мы-то все свои обязательства выполняем в области поставки энергоресурсов. <...> Цены там [в США и ЕС] растут, но не по нашей вине. Это результат их собственных просчётов, нечего на нас сваливать", — подчеркнул Путин.
Ранее Лайф сообщал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал всех европейцев уменьшать потребление энергии. Он подчеркнул, что снижение зависимости от России требует макроэкономических и технических мер, однако граждане тоже должны способствовать этому на индивидуальном уровне. При этом Боррель также заявил, что на данный момент ЕС не будет вслед за США запрещать импорт нефти и газа из России.