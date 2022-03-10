Путин: Власти решат все проблемы, возникающие из-за повышенного спроса на товары
Президент уверен, что россияне "постепенно сориентируются и поймут", что паниковать и закупаться впрок не нужно — необходимые продукты будут на полках магазинов.
Президент Владимир Путин уверен, что власти решат все проблемы, связанные с повышенным спросом на некоторые товары. Речь об этом зашла на совещании по экономическим вопросам в четверг, 10 марта.
"Ясно, что в такие моменты, конечно, повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы", — отметил российский лидер.
Путин добавил, что люди постепенно сориентируются и поймут, что "никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, их просто нет".
Ранее в Кремле анонсировали, что на экономическом совещании президента с членами правительства пойдёт речь о ценах на социально значимые продукты, работе платёжных систем, посевной кампании, импортозамещении и поддержке строительного комплекса.
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