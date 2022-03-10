Собянин: Отечественные сети питания могут за год заменить рестораны "Макдоналдс"

Отечественные сети общественного питания могут за год заменить закрывшиеся рестораны "Макдоналдс". Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум года, всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями", — сказал он на встрече с руководителями предприятий торговли и услуг столицы.

Собянин также указал, что продукты питания в заведения поставляются на 99% российскими поставщиками. Власти также попросят предприятия максимально задействовать кадровый потенциал "Макдоналдса", также они намерены поступать и с другими закрывающимися предприятиями. По словам градоначальника, по этому направлению работа идёт вместе с Правительством РФ.

В связи с этим власти столицы выделят 500 миллионов рублей на льготные кредиты для создания отечественной сети быстрого питания.