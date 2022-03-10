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10 марта, 12:29
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Собянин: Отечественные сети питания могут за год заменить рестораны "Макдоналдс"

В связи с этим власти столицы выделят 500 миллионов рублей на льготные кредиты для создания подобных заведений. Также будет задействован кадровый потенциал закрывшихся иностранных компаний.

<p>Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Отечественные сети общественного питания могут за год заменить закрывшиеся рестораны "Макдоналдс". Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум года, всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями", — сказал он на встрече с руководителями предприятий торговли и услуг столицы.

Собянин также указал, что продукты питания в заведения поставляются на 99% российскими поставщиками. Власти также попросят предприятия максимально задействовать кадровый потенциал "Макдоналдса", также они намерены поступать и с другими закрывающимися предприятиями. По словам градоначальника, по этому направлению работа идёт вместе с Правительством РФ.

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В связи с этим власти столицы выделят 500 миллионов рублей на льготные кредиты для создания отечественной сети быстрого питания.

Ранее агентство Reuters сообщило, что закрытие "Макдоналдса" в РФ обойдётся компании в 50 млн долларов в месяц. Отмечается, что компания сама управляет 84% своих заведений в РФ. Там заявили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки — в частности, продолжат выплачивать зарплату.

Артур Лапсаков

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