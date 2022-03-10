Кабмин предложил продлить сроки действия эскроу-счетов не более чем на два года

Правительство России предлагает разрешить продлевать не более чем на два года сроки действия эскроу-счетов в случае задержки девелоперами сроков сдачи новостроек. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном в электронной базе данных Госдумы.

"По заявлению участника долевого строительства срок условного депонирования денежных средств может быть продлён по истечении шести месяцев, но не более чем на два года", — говорится в документе.

Отмечается, что данная мера позволит обеспечить финансовую стабильность застройщиков и гарантировать участникам долевого строительства получение жилья.