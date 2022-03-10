Маркетолог Носик посоветовал россиянам включать "режим информационной тишины"

На фоне массы поступающих новостей и различных сообщений нужно научиться вовремя отключаться от повестки и включать "режим информационной тишины". Таким мнением поделился в беседе с телеканалом "360" маркетолог Роман Носик.

"В сложных ситуациях, таких как сейчас в мире, важно научиться включать "режим информационной тишины" — отключаться от каналов, по которым поступает информация", — сказал он.

Носик подчеркнул, что иногда даже абсолютно правдивая информация может иметь разрушающие последствия для нервов и психики. Маркетолог посоветовал время от времени заниматься чем-то, что отвлечёт от поглощения новостей. Например, взяться за домашние дела, прогуляться в парке, заняться спортом или работой.

"Поверьте, за 2–3 часа уже ничего не произойдёт такого, что требует вашего беспрестанного внимания. Отдохните, отвлекитесь, перезагрузите свой мозг, дайте отдохнуть нервной системе", — отметил специалист.

Маркетолог добавил, что даже во время реальных военных действий есть режим тишины, когда не идут бои. "В информационной войне, участниками которой стал каждый из нас, тоже должен быть этот режим", считает эксперт.

Ранее IT-эксперт Артём Геллер рассказал, кто ведёт информационную войну против России. Специалист подчеркнул, что главную роль в распространении фейков играют соцсети и мессенджеры, где фактчекингу порой вообще не уделяется никакого внимания.