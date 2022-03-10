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10 марта, 12:12

"Я здесь": Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг сообщения о своей смерти

Ранее в СМИ появились данные, что бывший министр погиб несколько дней назад в результате точечного удара российских военных.

Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг данные о своей смерти. Видео © Telegram-канал Арсена Авакова

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг сообщения о своей смерти, появившиеся в СМИ. Видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.

"Тут СМИ докладывают и рассказывают всем, как они в Харькове убили бомбами Арсена Авакова. Ага, щас. Я здесь", — сказал Аваков на видео.

Сообщалось, что гибель министра случилась несколько дней назад в результате точечного удара российских военных.

Вождь неонацистов, миллионер и аферист: Почему спецназ ищет экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

Вождь неонацистов, миллионер и аферист: Почему спецназ ищет экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

Напомним, Арсен Аваков занимал пост главы МВД Украины с 2014 по 2021 год. Прошлым летом он написал заявление об увольнении, и Верховная рада приняла отставку 15 июля. Об уходе с должности Аваков высказался в "Фейсбуке" фотографией с ладонью у сердца. Снимок экс-министр подписал фразой на несуществующем языке. Сейчас украинское МВД возглавляет Денис Монастырский.

Обложка ©

Кадр видео из telegram-канала Арсена Авакова

Артур Лапсаков

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