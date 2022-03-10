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Опубликовано 10 марта 2022, 12:12
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"Я здесь": Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг сообщения о своей смерти

Ранее в СМИ появились данные, что бывший министр погиб несколько дней назад в результате точечного удара российских военных.

Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг данные о своей смерти. Видео © Telegram-канал Арсена Авакова

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг сообщения о своей смерти, появившиеся в СМИ. Видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.

"Тут СМИ докладывают и рассказывают всем, как они в Харькове убили бомбами Арсена Авакова. Ага, щас. Я здесь", — сказал Аваков на видео.

Сообщалось, что гибель министра случилась несколько дней назад в результате точечного удара российских военных.

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Напомним, Арсен Аваков занимал пост главы МВД Украины с 2014 по 2021 год. Прошлым летом он написал заявление об увольнении, и Верховная рада приняла отставку 15 июля. Об уходе с должности Аваков высказался в "Фейсбуке" фотографией с ладонью у сердца. Снимок экс-министр подписал фразой на несуществующем языке. Сейчас украинское МВД возглавляет Денис Монастырский.

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Кадр видео из telegram-канала Арсена Авакова

Артур Лапсаков
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