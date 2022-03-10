"Я здесь": Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг сообщения о своей смерти

Ранее в СМИ появились данные, что бывший министр погиб несколько дней назад в результате точечного удара российских военных.

Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг данные о своей смерти. Видео © Telegram-канал Арсена Авакова

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг сообщения о своей смерти, появившиеся в СМИ. Видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.

"Тут СМИ докладывают и рассказывают всем, как они в Харькове убили бомбами Арсена Авакова. Ага, щас. Я здесь", — сказал Аваков на видео.

Сообщалось, что гибель министра случилась несколько дней назад в результате точечного удара российских военных.