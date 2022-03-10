Депутат Мажуга предположил, какое биооружие разрабатывали в лабораториях США на Украине

В биолабораториях на Украине, которые финансировались США, могли проводить эксперименты с поиском организмов-хозяинов для устойчивых к лекарствам штаммов опасных вирусов, то есть разрабатывать биологическое оружие. Об этом рассказал Лайфу первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

"Чем такие лаборатории могут заниматься? Они могут заниматься устойчивыми к лекарствам штаммами, мы говорим сейчас и о коронавирусе, и о чуме, и об оспе, и многом другом. Эти лаборатории могут заниматься штаммами с большей контагеозностью, то есть большей возможностью заражения. И самое главное эти лаборатории занимаются поиском организмов-хозяинов для этих штаммов вирусов. Это переносчики, потому что вирус не может существовать вне организма", — сказал депутат.

Данные Минобороны, раскрывшие, что сотрудники лабораторий использовали птиц как переносчиков, могут свидетельствовать о разработке биооружия, которое могло быть направлено на домашних животных, например, заражало бы скот, предположил парламентарий.

"И в том числе могло быть потенциально направлено на человека, а переносчики могли быть разными", — заметил Мажуга.

Он напомнил о заявлениях Вашингтона о необходимости срочно ликвидировать как документы, так и биологический материал, что вызывает вопрос, а что же изучалось в этих лабораториях, что это необходимо скрыть от общественности.

"И это, на самом деле, большая угроза не только для России и Украины, но и для всего мира в целом. Разворачивание сети военно-биологических лабораторий на постсоветском пространстве — это шаг, который точно не является дружественным. Биологическое оружие опасно и непредсказуемо по своим последствиям", — добавил Мажуга.