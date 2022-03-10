Медведев: Уход иностранных компаний из России не связан с бизнесом, это чистая политика

Уход компаний из других стран с российского рынка никак не связан с бизнесом, это "чистая политика", заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Наблюдаю за великим исходом иностранных компаний с российского рынка. Хотя, казалось бы, они давно наладили здесь успешный бизнес, который приносил им немалый доход. Решение никак с бизнесом и не связано — чистая политика", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Медведев добавил, что Россия будет принципиально и жёстко отвечать на уход иностранных компаний под давлением Запада. По его словам, "недалёким чиновникам – русофобам наплевать" на то, что и россияне, и европейцы могут потерять работу и доходы "из-за этих дурацких, противоречащих здравому смыслу решений".

"Главная задача политиканов — оказать жёсткое давление на акционеров предприятий, вынудить их подчиниться своей воле. Нежелание зарубежного бизнеса уходить из России, его потенциальные убытки они также не принимают в расчёт. Отвечать на это мы будем принципиально и жёстко", — отметил политик.

В своём обращении замглавы Совета безопасности РФ также подчеркнул, что уходящим с российского рынка зарубежным компаниям вернуться будет непросто, "какими бы ни были причины исхода". Медведев отметил, что примером этого может служить 2014 год, когда также были введены санкции, а "усилиями Запада была устроена паника на пустом месте". Он напомнил, что за эти годы Россия, ответив "симметричными ограничениями", смогла обеспечить продовольственную безопасность и решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения.