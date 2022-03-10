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10 марта, 11:52

Кулеба заявил, что Украина находится в ситуации "вакуума безопасности"

Министр иностранных дел Незалежной также сообщил, что Киев планирует обсуждать гарантии безопасности с Турцией, своими соседями и постоянными членами Совбеза ООН.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не готово обеспечить защиту страны и Незалежная находится в ситуации "вакуума безопасности".

"НАТО пока не может обеспечить нашу безопасность от нападений России. Сейчас нужно обеспечить безопасность Украины, сейчас нужно говорить о гарантиях безопасности Украины", — сообщил глава украинского МИД на пресс-конференции по итогам переговоров в Анталье.

Кулеба также добавил, что Киев планирует обсуждать гарантии безопасности с Турцией, своими соседями и постоянными членами Совбеза ООН.

Лавров: РФ готова обсуждать гарантии безопасности Украины

Лавров: РФ готова обсуждать гарантии безопасности Украины

Ранее глава МИД Украины назвал своими задачами на переговорах в Анталье сутки перемирия и гумкоридор в Мариуполе. Кулеба добавил, что по вопросу 24-часового прекращения огня в ходе беседы не достигнуто прогресса, и выразил готовность снова встретиться в этом формате.

Напомним, 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / AP Photo / John Minchillo

Ирина Мусина

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