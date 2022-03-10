Кулеба заявил, что Украина находится в ситуации "вакуума безопасности"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не готово обеспечить защиту страны и Незалежная находится в ситуации "вакуума безопасности".

"НАТО пока не может обеспечить нашу безопасность от нападений России. Сейчас нужно обеспечить безопасность Украины, сейчас нужно говорить о гарантиях безопасности Украины", — сообщил глава украинского МИД на пресс-конференции по итогам переговоров в Анталье.

Кулеба также добавил, что Киев планирует обсуждать гарантии безопасности с Турцией, своими соседями и постоянными членами Совбеза ООН.