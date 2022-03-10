Кулеба заявил, что Украина находится в ситуации "вакуума безопасности"
Министр иностранных дел Незалежной также сообщил, что Киев планирует обсуждать гарантии безопасности с Турцией, своими соседями и постоянными членами Совбеза ООН.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не готово обеспечить защиту страны и Незалежная находится в ситуации "вакуума безопасности".
"НАТО пока не может обеспечить нашу безопасность от нападений России. Сейчас нужно обеспечить безопасность Украины, сейчас нужно говорить о гарантиях безопасности Украины", — сообщил глава украинского МИД на пресс-конференции по итогам переговоров в Анталье.
Кулеба также добавил, что Киев планирует обсуждать гарантии безопасности с Турцией, своими соседями и постоянными членами Совбеза ООН.
Ранее глава МИД Украины назвал своими задачами на переговорах в Анталье сутки перемирия и гумкоридор в Мариуполе. Кулеба добавил, что по вопросу 24-часового прекращения огня в ходе беседы не достигнуто прогресса, и выразил готовность снова встретиться в этом формате.
Напомним, 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / AP Photo / John Minchillo