Лавров заявил о "бое не на жизнь, а на смерть" за право РФ на уважение её интересов в мире

Реакция Запада на события на Украине говорит о ведении "боя не на жизнь, а на смерть" за право России быть на политической карте мира и на уважение её интересов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегами с Украины и из Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия, такая совершенно остервенелая, я бы сказал, простите меня за грубое слово. Она показывает, что действительно это идёт бой не на жизнь, а на смерть за право России быть на политической карте мира при полном уважении её законных интересов", — сказал он.

По словам министра, речь идёт об "агрессии против всего русского", интересов, религии, культуры, языка и безопасности.