Лавров заявил о "бое не на жизнь, а на смерть" за право РФ на уважение её интересов в мире
По словам министра, речь идёт об "агрессии против всего русского", интересов, религии, культуры, языка и безопасности. Он отметил, что реакция Запада на действия Москвы "остервенелая".
Реакция Запада на события на Украине говорит о ведении "боя не на жизнь, а на смерть" за право России быть на политической карте мира и на уважение её интересов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегами с Украины и из Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.
"Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия, такая совершенно остервенелая, я бы сказал, простите меня за грубое слово. Она показывает, что действительно это идёт бой не на жизнь, а на смерть за право России быть на политической карте мира при полном уважении её законных интересов", — сказал он.
По словам министра, речь идёт об "агрессии против всего русского", интересов, религии, культуры, языка и безопасности.
Ранее Лавров заявил, что не верит в начало ядерной войны. По словам министра иностранных дел РФ, эту тему в последнее время поднимали в основном представители НАТО.
ТАСС/Zuma