Чавушоглу: Переговоры глав МИД РФ и Украины проходили в непростой обстановке

При этом министр иностранных дел Турции подчеркнул, что между Лавровым и Кулебой не было никакой напряжённости, "это была очень цивилизованная встреча".

Встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы проходила в Анталье в непростой обстановке. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Эта встреча прошла в непростой обстановке, но между Россией и Украиной не было никакой напряжённости, это была очень цивилизованная встреча", — отметил он по итогам переговоров.