Чавушоглу: Переговоры глав МИД РФ и Украины проходили в непростой обстановке
При этом министр иностранных дел Турции подчеркнул, что между Лавровым и Кулебой не было никакой напряжённости, "это была очень цивилизованная встреча".
Встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы проходила в Анталье в непростой обстановке. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Эта встреча прошла в непростой обстановке, но между Россией и Украиной не было никакой напряжённости, это была очень цивилизованная встреча", — отметил он по итогам переговоров.
Напомним, Сергей Лавров ранее заявил, что РФ готова обсуждать гарантии безопасности Украины. Министр отметил, что сейчас, судя по выступлениям президента Незалежной Владимира Зеленского, понимание именно такого подхода начинает пробивать себе дорогу, что вселяет "определённый оптимизм".
Как сообщал Лайф, 10 марта в Анталье прошли переговоры глав МИД РФ, Украины и Турции по поводу российской военной "Операции Z", которая сейчас проходит в Незалежной. О её проведении президент нашей страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
ТАСС / Пресс-служба президента Турции