Лавров: Россия не использует поставки нефти и газа в качестве оружия
Министр также добавил, что Москва не будет уговаривать западные страны покупать российское топливо, так как рынков сбыта у страны и так достаточно.
Обвинения в адрес Москвы относительно использования ею поставок нефти и газа в качестве оружия абсолютно беспочвенны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.
"Насчёт нефти и газа: мы оставляем это всё на усмотрение и на совести наших западных коллег. Мы никогда не использовали нефть и газ как оружие — вопреки тому, что они (западные коллеги) регулярно вменяют нам в качестве вины", — сказал он.
Также Лавров добавил, что Москва не будет уговаривать Запад покупать российские нефть и газ. Он подчеркнул, что РФ не намерена навязывать свои энергоносители западным "партнёрам", рынков сбыта у страны достаточно.
"Наш вице-премьер Александр Новак, который курирует энергетическую сферу, подробнейшим образом рассказал о том, что мы не будем уговаривать покупать наши нефть и газ. Захотят они чем-то заменить — ради бога. У нас рынки для сбыта будут, и они уже есть", — пояснил министр иностранных дел.
Ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Он отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру. Вместе с тем лидер США признал, что обсуждает со странами ЕС их отказ от газа и нефти из РФ. Также Лайф писал, что британско-нидерландская организация Shell прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.
ТАСС / Cengiz Gumrukcu / Depo Photos via ZUMA Press Wire