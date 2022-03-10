Лавров: Россия не использует поставки нефти и газа в качестве оружия

Обвинения в адрес Москвы относительно использования ею поставок нефти и газа в качестве оружия абсолютно беспочвенны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"Насчёт нефти и газа: мы оставляем это всё на усмотрение и на совести наших западных коллег. Мы никогда не использовали нефть и газ как оружие — вопреки тому, что они (западные коллеги) регулярно вменяют нам в качестве вины", — сказал он.

Также Лавров добавил, что Москва не будет уговаривать Запад покупать российские нефть и газ. Он подчеркнул, что РФ не намерена навязывать свои энергоносители западным "партнёрам", рынков сбыта у страны достаточно.