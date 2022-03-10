В КДК объяснили, почему не стали засчитывать "Локомотиву" поражение в матче с "Химками"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал присуждать поражение "Локомотиву" в матче 20-го тура РПЛ против "Химок", так как форвард москвичей Ян Кухта отбыл свою дисквалификацию во время игры в Кубке России. Об этом заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Примечательно, что в матче кубка страны против "Енисея" Кухта также принял участие, хотя не имел права выходить на поле. Тем не менее он не сумел повлиять на результат встречи (победа "Енисея" со счётом 4:0), в результате чего у красноярцев не возникло вопросов по данной игре.

"В связи с этим КДК установил вину "Локомотива" по матчу Кубка России. Мы послушали "Химки" и "Локомотив" сегодня. Мы руководствовались регламентом ФИФА. Мы пришли к выводу, что дисквалификация Кухты была реализована в матче Кубка России с "Енисеем", — заявил Григорьянц.