Politico: Экс-канцлер ФРГ Шрёдер прибыл в Москву на переговоры с Путиным по Украине

По данным издания, бывший политик подвергся жёсткой критике в Германии и за рубежом за отказ разорвать связи с Москвой после начала российским лидером "Операции Z".

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прибыл в Москву, чтобы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на осведомлённые источники.