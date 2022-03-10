Politico: Экс-канцлер ФРГ Шрёдер прибыл в Москву на переговоры с Путиным по Украине

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прибыл в Москву, чтобы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, Шрёдер подвергся жёсткой критике в Германии и за рубежом за отказ разорвать связи с Москвой после начала Путиным "Операции Z" на Украине. Отмечается, что экс-канцлер встретится с российским лидером в рамках "посреднических усилий", направленных на прекращение боевых действий на территории Незалежной.