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Регион
Опубликовано 10 марта 2022, 14:32
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Politico: Экс-канцлер ФРГ Шрёдер прибыл в Москву на переговоры с Путиным по Украине

Герхард Шрёдер. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Герхард Шрёдер. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

По данным издания, бывший политик подвергся жёсткой критике в Германии и за рубежом за отказ разорвать связи с Москвой после начала российским лидером "Операции Z".

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прибыл в Москву, чтобы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, Шрёдер подвергся жёсткой критике в Германии и за рубежом за отказ разорвать связи с Москвой после начала Путиным "Операции Z" на Украине. Отмечается, что экс-канцлер встретится с российским лидером в рамках "посреднических усилий", направленных на прекращение боевых действий на территории Незалежной.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Наталья Исакова
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