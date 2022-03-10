Российские сборные и клубы ранее отстранили от крупных международных соревнований.

ФИФА и УЕФА отказались от ускоренного порядка рассмотрения иска РФС в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"10 марта РФС получил уведомление, что УЕФА и ФИФА отказались от ускоренного порядка рассмотрения, поэтому оба дела будут слушаться в обычном порядке. При этом до конца текущей недели CAS должен вынести решение по приостановке обеспечительных мер в рамках дела УЕФА (то есть возможности отмены изначального решения о запрете на участие в международных соревнованиях). В рамках дела ФИФА срок принятия аналогичного решения — следующая неделя", — сообщили в РФС.

Не позднее 21 марта РФС должен будет отправить в CAS полную апелляционную жалобу. После этого ФИФА и УЕФА в течение 20 дней должны предоставить свои отзывы.