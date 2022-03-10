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10 марта, 14:41

ФИФА и УЕФА отказались от ускоренного порядка рассмотрения иска РФС

Ранее наши национальные команды и клубы были отстранены от участия в крупных международных соревнованиях.

ФИФА и УЕФА отказались от ускоренного порядка рассмотрения иска РФС в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"10 марта РФС получил уведомление, что УЕФА и ФИФА отказались от ускоренного порядка рассмотрения, поэтому оба дела будут слушаться в обычном порядке. При этом до конца текущей недели CAS должен вынести решение по приостановке обеспечительных мер в рамках дела УЕФА (то есть возможности отмены изначального решения о запрете на участие в международных соревнованиях). В рамках дела ФИФА срок принятия аналогичного решения — следующая неделя", — сообщили в РФС.

Не позднее 21 марта РФС должен будет отправить в CAS полную апелляционную жалобу. После этого ФИФА и УЕФА в течение 20 дней должны предоставить свои отзывы.

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Ранее Лайф сообщал, что ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы.

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РФС

Роман Фейгин

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