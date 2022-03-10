Путин: Газотранспортная система Украины загружена на 100%

Президент Владимир Путин сообщил, что газотранспортная система Украины по российским контрактам на поставку газа в Европу загружена полностью. Речь об этом зашла на совещании по экономическим вопросам в четверг, 10 марта.

"На сто процентов загружена даже ГТС Украины по нашим контрактам. Это удивительно, но факт", — сказал российский лидер.

Путин отметил, что Россия со своей стороны выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу, а вот власти стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей экономики, вынуждены призывать своих граждан "затянуть пояса" и одеваться теплее.