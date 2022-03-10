Силуанов заявил, что Запад развернул финансово-экономическую войну против России
В этой ситуации ключевой задачей для правительства является стабилизация финансовой системы страны и обеспечение её бесперебойной работы, подчеркнул министр.
Западные страны развернули финансовую и экономическую войну против России. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином.
"За последние две недели западными странами развёрнута, по сути, финансовая и экономическая война против России. Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией", — сказал он.
Помимо этого, Силуанов отметил, что Запад заморозил золотовалютные резервы России, а также всеми способами пытается остановить внешнюю торговлю, экспорт товаров, тем самым нанося ущерб мировой торговле. В этой ситуации ключевой задачей для правительства является стабилизация финансовой системы страны и обеспечение её бесперебойной работы, подчеркнул министр.
Ранее Силуанов сообщил, что семьям с детьми на выплаты будет выделено от 8 до 16 лет 455 млрд рублей. Министр финансов отметил, что мера начнёт действовать с 1 апреля, а выплаты семьи получат в мае с учётом комплексной оценки нуждаемости.
ТАСС / Антон Новодережкин