Котяков: Все меры поддержки семей с детьми в России финансово обеспечены
Министерство труда и социальной защиты ведёт постоянный мониторинг обращений граждан по этому вопросу и держит на контроле своевременность перечисления средств, добавил он.
В России все меры по поддержке семей с детьми обеспечены финансированием в полном объёме. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Все эти меры обеспечены финансированием в полном объёме, мы держим на контроле своевременность перечисления средств", — сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
Минтруд ведёт постоянный мониторинг обращений граждан по этому вопросу, добавил Котяков.
Ранее Антон Котяков сообщил, что выплата на детей от 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами составит от 6 до 12 тысяч рублей. Такие семьи смогут претендовать на сумму от 50 до 100% от прожиточного минимума ребёнка в регионе. Такие выплаты в стране поручил установить президент Владимир Путин.
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