Котяков: Все меры поддержки семей с детьми в России финансово обеспечены

В России все меры по поддержке семей с детьми обеспечены финансированием в полном объёме. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Все эти меры обеспечены финансированием в полном объёме, мы держим на контроле своевременность перечисления средств", — сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.