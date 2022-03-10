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10 марта, 14:48

Котяков: Все меры поддержки семей с детьми в России финансово обеспечены

Министерство труда и социальной защиты ведёт постоянный мониторинг обращений граждан по этому вопросу и держит на контроле своевременность перечисления средств, добавил он.

В России все меры по поддержке семей с детьми обеспечены финансированием в полном объёме. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Все эти меры обеспечены финансированием в полном объёме, мы держим на контроле своевременность перечисления средств", — сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

Минтруд ведёт постоянный мониторинг обращений граждан по этому вопросу, добавил Котяков.

Котяков: Пособия на детей от 8 до 16 лет получат родители более чем пяти миллионов ребят

Котяков: Пособия на детей от 8 до 16 лет получат родители более чем пяти миллионов ребят

Ранее Антон Котяков сообщил, что выплата на детей от 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами составит от 6 до 12 тысяч рублей. Такие семьи смогут претендовать на сумму от 50 до 100% от прожиточного минимума ребёнка в регионе. Такие выплаты в стране поручил установить президент Владимир Путин.

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Pexels

Александр Юнашев

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