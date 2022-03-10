Котяков: На выплаты на детей от 8 до 16 лет будет направлено свыше 500 млрд рублей
Ранее министр труда и социальной защиты России уточнил, что все меры по поддержке семей с детьми обеспечены финансированием в полном объёме, а министерство держит этот вопрос на контроле.
Из бюджетов всех уровней на выплату пособия на детей от восьми до шестнадцати лет в семьях с невысокими доходами будет направлено более 500 миллиардов рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"В общей сложности на предоставление данного пособия из бюджетов всех уровней будет направлено более 500 миллиардов рублей", — сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
Ранее Антон Котяков сообщил, что выплата на детей от 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами составит от 6 до 12 тысяч рублей. Такие пособия получат родители более чем пяти миллионов ребят. Семьи смогут претендовать на сумму от 50 до 100% от прожиточного минимума ребёнка в регионе. Соответствующие выплаты в стране поручил установить президент Владимир Путин.
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