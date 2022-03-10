Карпин продлил контракт со сборной России до конца года

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин продлил контракт с национальной командой до конца года, сообщает РФС.

"Рад возможности продолжить работу с национальной сборной России. Надеюсь, что очень скоро наш футбол вернётся на международную арену и мы сможем вновь участвовать в официальных матчах", — заявил Карпин.

РФС также согласовал возможность работы Карпина не только в сборной России, но и футбольном клубе "Ростов". По словам президента союза Александра Дюкова, в РФС положительно оценивают результаты сборной при Карпине.

Также отметим, что "Ростов" официально объявил о возвращении Карпина на пост наставника жёлто-синих. Сам специалист отметил, что команда и город стали для него по-настоящему родными, а потому он рад вернуться к работе в "Ростове".