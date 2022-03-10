Депутат Рады Кива назвал фейком историю с обстрелом роддома в Мариуполе

Народный избранник ссылается на СМИ, в котором сообщается, что одна из "рожениц" оказалась моделью и популярным украинским бьюти-блогером. Именно она была сфотографирована на развалинах медучреждения.

При этом народный избранник ссылается на материал СМИ, в котором сообщается, что одна из "рожениц" оказалась моделью и популярным в Мариуполе бьюти-блогером. Именно она была сфотографирована на развалинах медицинского учреждения. Девушка действительно беременна, но утверждается, что она никак не могла "лежать" в роддоме, так как он вообще закрыт с начала "Операции Z". Не исключено, что с помощью этой пропаганды Киев хотел добиться от Запада бесполётной зоны над Незалежной.