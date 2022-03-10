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Опубликовано 10 марта 2022, 15:05
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Депутат Рады Кива назвал фейком историю с обстрелом роддома в Мариуполе

Народный избранник ссылается на СМИ, в котором сообщается, что одна из "рожениц" оказалась моделью и популярным украинским бьюти-блогером. Именно она была сфотографирована на развалинах медучреждения.

История с якобы обстрелом родильного дома в Мариуполе является постановкой и фейком. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

"Украина вся пропитана ложью и обманом. История трагедии в роддоме Мариуполя — очередная постановка и фейк", — написал Кива у себя в телеграм-канале.

Лавров: Роддом в Мариуполе был базой батальона "Азов"
Лавров: Роддом в Мариуполе был базой батальона "Азов"

При этом народный избранник ссылается на материал СМИ, в котором сообщается, что одна из "рожениц" оказалась моделью и популярным в Мариуполе бьюти-блогером. Именно она была сфотографирована на развалинах медицинского учреждения. Девушка действительно беременна, но утверждается, что она никак не могла "лежать" в роддоме, так как он вообще закрыт с начала "Операции Z". Не исключено, что с помощью этой пропаганды Киев хотел добиться от Запада бесполётной зоны над Незалежной.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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Telegram / The Kyva

Наталья Исакова
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