Центробанк ограничил выдачу наличной иностранной валюты для ИП и юрлиц

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые являются резидентами России, до 10 сентября смогут получить наличные иностранной валюты на сумму в пределах пяти тысяч долларов. Об этом говорится в заявлении Банка России.

"Во время действия временного порядка операций с наличной валютой юридические лица – резиденты и индивидуальные предприниматели – резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах пяти тысяч долларов США и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в особых случаях по запросу банка к регулятору сумма может быть увеличена. При этом ИП и юрлица, которые не являются резидентами РФ, не смогут получить наличными вышеперечисленную иностранную валюту.