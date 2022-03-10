Центробанк ограничил выдачу наличной иностранной валюты для ИП и юрлиц
Речь идёт о долларах США, японских иенах, фунтах стерлингов и евро. Средства можно будет снять только для оплаты расходов по зарубежным командировкам.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые являются резидентами России, до 10 сентября смогут получить наличные иностранной валюты на сумму в пределах пяти тысяч долларов. Об этом говорится в заявлении Банка России.
"Во время действия временного порядка операций с наличной валютой юридические лица – резиденты и индивидуальные предприниматели – резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах пяти тысяч долларов США и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам", — отмечается в сообщении.
Уточняется, что в особых случаях по запросу банка к регулятору сумма может быть увеличена. При этом ИП и юрлица, которые не являются резидентами РФ, не смогут получить наличными вышеперечисленную иностранную валюту.
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ТАСС / Михаил Терещенко