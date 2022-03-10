Кредитные каникулы продлены до 30 сентября 2022 года: Кто сможет не платить банку Президент подписал закон, согласно которому банки смогут предоставить россиянам кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Кто вправе претендовать на такую отсрочку, разбирался Лайф. 9 марта, 21:40 Фото © Shutterstock

Новый закон предусматривает целый пакет антисанкционных мер, в числе которых предоставление гражданам России, имеющим кредиты, возможности обратиться в своё кредитное учреждение с просьбой снизить платёж или назначить мораторий по выплатам сроком до шести месяцев.

Подать такое заявление можно до 30 сентября 2022 года, но только тем, кто заключил кредитный договор до 1 марта 2022 года. Среди прочих требований к заёмщику, претендующему на кредитные каникулы, — наличие подтверждения факта снижения дохода более чем на 30% от среднемесячного за 2021 год и отсутствие уже действующей банковской отсрочки по выплатам, то есть по одному кредиту можно получить только одну отсрочку.

Одновременно с этим Центробанк рекомендовал банкам при реструктуризации кредитов граждан, чья платёжеспособность снизилась после 18 февраля нынешнего года, не назначать пени и штраф. А чуть раньше ЦБ выпустил рекомендации приостановить до 31 декабря 2022 года процедуру принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание.

— Схожие условия по объявленным государством кредитным каникулам уже действовали в России в разгар пандемии коронавируса (с 20 марта 2020 года по 30 сентября 2021 года и с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. — Прим. Лайфа), и тогда эта мера была признана достаточно эффективной, — отметил начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев. — Но стоит учитывать, что предоставляется кредитная льгота не всем: если человек просто решит воспользоваться ситуацией и не сможет подтвердить, что его доход упал, то, скорее всего, ему или совсем откажут в кредитных каникулах, или предложат реструктуризацию, но на других условиях.

Как и ранее, для подтверждения снижения дохода заёмщика банк или микрофинансовая организация (закон распространяется и на МФО) могут потребовать: справку 2-НДФЛ или справку о регистрации в качестве безработного, или копию трудовой книжки с записью об увольнении, или больничный, или копию приказа о сокращении зарплаты, или копию приказа о приостановке деятельности работодателя, или приказ об отпуске без сохранения заработной платы. Если такие документы будут предоставлены, то организация-кредитор предложит полную или частичную отсрочку.

Полная — это значит, что шесть месяцев никакие платежи вносить не надо, а далее придётся отдать сумму накопившегося основного долга и набежавшие за время кредитных каникул проценты за все месяцы отсроченной оплаты.

А при частичной проценты нужно будет платить по расписанию, а основной платёж — спустя отдельно оговорённое время (например, те же шесть месяцев).

Как показала практика прошлых лет, некоторые действительно нуждающиеся в кредитных каникулах граждане не смогли их получить именно из-за проблем оформления. Такое происходило, если обратившийся за кредитными каникулами заёмщик не мог подтвердить свой реальный доход.

Это самая частая проблема, банки могут принять во внимание любую справку о доходах, заверенную работодателем, но если эти данные не подтверждаются сведениями об уплаченных налогах (справкой по форме 2-НДФЛ), то, скорее всего, в полноценных кредитных каникулах откажут.

— Как правило, тем, у кого не совсем белые доходы, имеет смысл сразу обращаться не за кредитными каникулами, а за персональной реструктуризацией кредита, — советует старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Если заёмщик в целом соблюдал платёжную дисциплину, то банк, скорее всего, предложит ему уменьшение ежемесячного платежа за счёт увеличения срока кредитования.

Проблемы возникали и в случаях, если заёмщик при обслуживании кредита имел просрочки.

— Если кто-то при обслуживании кредита не соблюдает платёжную дисциплину, то банк уже заранее проводит мероприятия по изучению причин такого поведения и проверяет источники доходов этого заёмщика. Поэтому при подаче "просрочником" заявления на кредитные каникулы ему может быть объявлен отказ, — рассказала адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — Однако это не значит, что кредитор не предложит других мер по урегулированию вопроса. Правда, такие предложения всегда выдвигаются в индивидуальном порядке и на условиях, отличных от госпрограммы. Очевидно, что для заёмщика это будет дороже, но лучше, чем взыскание задолженности через суд.

Сложности могут быть и в том случае, если заёмщик даже теоретически не может справиться с возрастающей нагрузкой после кредитных каникул.

Перед тем как банк или МФО разрешат кредитные каникулы, обязательно производится расчёт платёжной нагрузки заёмщика после завершения периода, когда платежи вноситься не будут. Если при обращении будет сразу очевидно, что заёмщик не сможет погасить начисленные проценты и вернуться в график платежей (например, в связи с выходом на пенсию или в связи с тяжёлым заболеванием), то в кредитных каникулах, скорее всего, откажут, а предложат либо рефинансирование (это фактически выдача нового кредита под другой процент в погашение действующего), либо реструктуризацию текущей задолженности с удлинением срока.

Для справки: по данным Центрального банка РФ, на 22 февраля объём просроченной задолженности граждан по кредитам составляет примерно 1,16 трлн рублей. Сколько из этих заёмщиков планируют обратиться за кредитными каникулами, пока не известно.

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Авторы Максим Греков