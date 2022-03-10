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Опубликовано 10 марта 2022, 13:38

Жители Еревана провели акцию в поддержку России и "Операции Z"

В рамках митинга протестующие собираются передать Посольству США петицию, в которой говорится, что участники акции выступают против нацизма.

  • Митинг в поддержку "Операции Z" в Ереване. Фото © VK / "Антинацистский фронт Армении"
    Митинг в поддержку "Операции Z" в Ереване. Фото © VK / "Антинацистский фронт Армении"
  • Митинг в поддержку "Операции Z" в Ереване. Фото © VK / "Антинацистский фронт Армении"
    Митинг в поддержку "Операции Z" в Ереване. Фото © VK / "Антинацистский фронт Армении"
  • Митинг в поддержку "Операции Z" в Ереване. Фото © VK / "Антинацистский фронт Армении"
    Митинг в поддержку "Операции Z" в Ереване. Фото © VK / "Антинацистский фронт Армении"
  • Митинг в поддержку "Операции Z" в Ереване. Фото © VK / "Антинацистский фронт Армении"
    Митинг в поддержку "Операции Z" в Ереване. Фото © VK / "Антинацистский фронт Армении"

Митинг в поддержку "Операции Z" в Ереване. Фото © VK / "Антинацистский фронт Армении"

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Около зданий посольств США и РФ в Ереване прошла акция в поддержку России и "Операции Z" по демилитаризации Украины.

"Нет англосаксонскому нацизму! Нет империи лжи! Денацификация!" — гласят лозунги на протестах.

Акцию организовали патриотические силы страны, в том числе движение "Антинацистский фронт" и "Сильная Армения с Россией. За новый союз". Один из лидеров — Айк Бабуханян — подчеркнул, что жители Еревана в рамках митинга собираются передать Посольству США петицию. В документе говорится, что участники акции выступают против нацизма.

"Мы требуем наказать нацистов. И мы за мир, в котором действует международное право, право наций на самоопределение. Мы поддерживаем Россию, потому что Россия сегодня защищает не только республики Донбасса, Крым, но и право народа на самоопределение, право людей мирно, свободно выражать свою волю", — передаёт его слова РИА "Новости".

В Магадане поддержали "Операцию Z" автопробегом
В Магадане поддержали "Операцию Z" автопробегом

Ранее Лайф сообщал, что митинги в поддержку российской спецоперации прошли в Сирии. В акции приняли участие около 20 тысяч человек в знак солидарности с нашей страной по поводу текущих событий в Незалежной.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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VK / "Антинацистский фронт Армении"

Ирина Мусина
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