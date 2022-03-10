Жители Еревана провели акцию в поддержку России и "Операции Z"

В рамках митинга протестующие собираются передать Посольству США петицию, в которой говорится, что участники акции выступают против нацизма.









Около зданий посольств США и РФ в Ереване прошла акция в поддержку России и "Операции Z" по демилитаризации Украины.

"Нет англосаксонскому нацизму! Нет империи лжи! Денацификация!" — гласят лозунги на протестах.

Акцию организовали патриотические силы страны, в том числе движение "Антинацистский фронт" и "Сильная Армения с Россией. За новый союз". Один из лидеров — Айк Бабуханян — подчеркнул, что жители Еревана в рамках митинга собираются передать Посольству США петицию. В документе говорится, что участники акции выступают против нацизма.

"Мы требуем наказать нацистов. И мы за мир, в котором действует международное право, право наций на самоопределение. Мы поддерживаем Россию, потому что Россия сегодня защищает не только республики Донбасса, Крым, но и право народа на самоопределение, право людей мирно, свободно выражать свою волю", — передаёт его слова РИА "Новости".